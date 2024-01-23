تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الاثنين اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية.



وأعرب الوزير البوسعيدي عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.



كما تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس الاثنين اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة د.محمد سالم ولد مرزوك قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت وأعرب عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.