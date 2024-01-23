

نظمت هيئة أسواق المال فعالية توعوية بعنوان «متطلبات تقارير الاستدامة للشركات المدرجة»، وذلك في إطار سعيها لتوعية الشركات المدرجة في البورصة بالمواضيع والمستجدات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة.



وبدأت الفعالية باستعراض لدور ومفهوم الاستدامة من منظور الهيئة، قدمه حمد النجدي، المحلل الرئيسي في إدارة تنظيم الأسواق لدى هيئة أسواق المال، كما تناول فيه حجم الاستثمار العالمي الموجه لتحقيق أهداف الاستدامة، ودور الهيئة في تنظيم جوانب الاستدامة، ونبذة عن متطلبات إعداد التقارير.

وتلا ذلك إقامة ورشة عمل أدارها كريم أبوعيد شريك خدمات الاستدامة بمكتب البزيع للاستشارات RSM، وتناولت أبرز ممارسات الاستدامة، وطرق إعداد التقارير، وفق الأطر العالمية ابتداء من توضيح طبيعة العلاقة بين الاستدامة والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، وركائز هذه العوامل، مرورا بالتطورات والمستجدات المتعلقة بالاستدامة والأطر العالمية لإعداد التقارير.



أما آخر محاور هذه الفعالية فكان حلقة نقاشية تم فيها تبادل وجهات النظر من جهات متنوعة، وقد شارك فيها عبدالرحمن الفيلكاوي مدير إدارة تنظيم الأسواق من هيئة أسواق المال، وجينيفر سليمان الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركات زين، ود.دلال الغواص مستشار مؤسس لدى سواباك، وأدار الحلقة النقاشية كريم أبوعيد شريك خدمات الاستدامة بمكتب RSM.

وتطرقت هذه الحلقة النقاشية إلى دور الهيئة على صعيد تعزيز الشفافية في تقارير الاستدامة من خلال متطلبات التقارير وضرورة الالتزام بالمعايير العالمية لإعداد تقارير الاستدامة وتوفير بيئة حوكمة داعمة لذلك، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق معايير الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة ISSB.



هذا، وقد أوضح المتحدثون القيمة المضافة التي تقدمها تقارير الاستدامة للشركات وأهمية دمج عناصرها في إستراتيجية الشركات، وما لذلك من آثار، ودور الشركات في قياس الانبعاثات الكربونية، وما يتخلل كل هذه المواضيع من تحديات وفرص.