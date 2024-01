أطلق البنك الأهلي الكويتي باقة Elite Plus الجديدة ضمن إطار حرصه على توفير مزايا حصرية للعملاء المميزين المؤهلين للانضمام إلى هذه الفئة وتوفير خدمات مصرفية مميزة ومتكاملة لهم.



وبهذه المناسبة، صرحت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي: يتماشى تقديم الباقة الجديدة مع التزامنا المستمر بتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا، ويعكس تفانينا في تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية المخصصة لهم وفق أعلى مستويات التميز الذي يتمتع به البنك.



وتقدم باقة Elite Plus الجديدة من البنك الأهلي الكويتي مجموعة من المزايا الحصرية التي تضع معايير جديدة لتقديم خدمات شخصية تناسب نمط حياة العملاء المميزين واحتياجاتهم المالية، بما في ذلك تقديم البطاقات مسبقة الدفع مجانا، وبطاقة ائتمانية إضافية مجانية، إلى جانب الحصول على دفتر شيكات وكشف حساب والقيام بتحويلات مالية محلية ودولية مرتين شهريا. ويترافق ذلك مع الحصول على صندوق أمانات مجانا، وتوصيل النقد مجانا على مدار العام، وغيرها من المزايا.



من جهة أخرى، سيحصل عملاء «Elite Plus» على بطاقة ائتمانية فريدة من نوعها تقدم للعميل مجموعة من المكافآت بما فيها 10 آلاف نقطة ترحيبية، بالإضافة إلى 5 نقاط عند إنفاق 1 دينار كويتي محليا و7 نقاط دوليا، وتأمين السفر والتغطية الصحية، والدخول إلى صالات الانتظار في أكثر من 1000 مطار حول العالم، وخدمات المساعدة في المطارات داخل دولة الكويت وعلى المستوى الدولي.



وذكرت معرفي: نحن على ثقة بأن برنامج Elite Plus سيعمل على الارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائنا وتعزيز مكانة البنك الأهلي الكويتي الرائدة في القطاع المصرفي داخل دولة الكويت، لافتة إلى أن البنك يواصل تقديم خدمات مصرفية ومالية وتجربة لا مثيل لها لجميع فئات العملاء لديه.



ودعت معرفي في نهاية تصريحها الجميع إلى متابعة الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي الكويتي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعرف على الحملات الترويجية والعروض والخصومات التي يقدمها على مدار العام.