

أعلن بنك وربة عن حصوله عـلى شـهـادة الآيزو 27001:2022 لنظام إدارة أمن المعلومات كأول بنك في الـكويت يحصل على هذه الشـهادة المتقدمة، حيث تمكـن البنك من تحقيق جميع متطلبات المعيار الجديد، الذي تم إصداره في أكتوبر 2022 كإصدار محدث من المعيار السابق ISO 27001:2013 والذي كان بنك وربة قد حصل عـلـى شـهـادة التوافق معه أيضا في مارس 2021 بعد عمليـة تقييم شاملة لكل الضوابط المطبقة لتشمل تأمين المعلومات ومراكز البيانات.



وقال البنك ان تطبيق الضوابط الأمنية الجديدة لتكنولوجيا المعلومات بالمـعـايـيـر الـعالمية، جاء بهدف تحـقـيـق أعـلـى درجات الحماية لبيانات العملاء، والتصدي للمخاطر السـيـبـرانـيـة ومخاطر التكنولوجيا بصورة استباقية، وتأمين جميع المنتجات الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه، والتي تـسـاعـدهم على إتمام تنفيذ معاملاتهم المالية بسهولة وأمان.



وأوضح أن الحصول على شهادة الآيزو تأتي تأكيدا على اهتمام البنك بالسبق في تـطـبـيـق المعايير الدولية الخاصة بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى إطار الأمن السيبراني الصادر عن بنك الكويت المركزي بهدف تأمين المعلومات وبيانات العملاء والتزامه فيما يخص المحافظة على فاعلية أنظمة أمن المعلومات والالتزام بتجديد الشهادة واستمراريتها.



وبهذه المناسبة، أعرب أنور الغيث نائب الرئيس الـتـنـفـيـذي للخدمات المساندة والخزانة في بنك وربة عن بالغ سـعـادتـه بتحقيق هذا النجاح الذي يعتبر إنـجـازا كبـيرا يعكس التزام بـنـك وربة بتوفير بيئة آمـنـة ومستقرة لعملائه، مؤكدا اهتمام الإدارة التنفيذية وسعيها المستمر نحو رفـع كفاءة الأعمال والتطوير المستمر لقواعد الحماية والأمان، لافتا إلى بذل فريق عمل البنك جهودا كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز، الذي هو محل فخر وتقدير.



وأشار الغيث إلى أن هذا الإنجاز غير المسبوق على مستوى القطاع المصرفي محليا ودوليا يعزز ريادة البنك في التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.



وأضاف ان ذلك يدعم ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في نـظـم ومعـايير إدارة أمن المعلومات في البنك، كأحد أعمدة الاقتصاد الكويتي، ويعكس أيضا كفاءة فريق عمل البنك في إدارة أمن المعلومات.