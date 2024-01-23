

تسعى الجزائر، حاملة اللقب مرتين، اليوم، للفوز على موريتانيا لضمان التأهل إلى دور الـ 16 وتفادي خروج مبكر أو أي حسابات معقدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، وعلى غرارها تبحث الكاميرون المتوجة بـ 5 مرات عن تخطي بداية محبطة عندما تلاقي غامبيا المتواضعة.

ففي المجموعة الرابعة، تعادلت الجزائر مرتين أمام أنغولا 1-1 ثم بوركينا فاسو 2-2 في الرمق الأخير، لتحصد نقطتين فقط خلف أنغولا وبوركينا فاسو (4 نقاط) اللذين يتواجهان في الوقت عينه في معركة الصدارة، وبالتالي بات «ثعالب الصحراء» بحاجة للفوز على موريتانيا (بدون رصيد) لتفادي الخروج من دور المجموعات مرة ثانية تواليا، وسيعول مدرب الجزائر جمال بلماضي على مهاجمه ونجمه الأبرز في البطولة بغداد بونجاح (32 عاما)، لاسيما أنه أحرز أهداف الفريق الثلاثة في البطولة حتى الآن، أما منتخب «المرابطين» الذي يشارك للمرة الثالثة تواليا دون تحقيق أي فوز على الإطلاق والذي لم يحقق أي فوز على الجزائر في تاريخ مواجهاتهما فسيلعب سعيا لتسجل فوز تاريخي قد يؤهلهم ضمن افضل 4 ثوالث في المجموعات.



وستستفيد الجزائر من خوض المباراة في 11 مساء بتوقيت الكويت بعدما عانت الأمرين خلال لقاء بوركينا فاسو في الخامسة ظهرا في ظروف مناخية صعبة ودرجة حرارة بلغت 35 درجة مئوية.



ولحساب نفس المجموعة، تصطدم «خيول» بوركينا فاسو، التي كانت على بعد ثوان من تحقيق فوز مهم على الجزائر، بأنغولا المجتهدة، ويسعى الفريقان إلى الفوز وضمان صدارة المجموعة، لكن التعادل يكفيهما لضمان الصعود حسابيا.



وفي المجموعة الثالثة، تلعب السنغال (6 نقاط) حاملة اللقب بعد أن ضمنت الصعود ضد غينيا المجتهدة (4 نقاط) لحسم الصدارة في طريقها لحصد لقب ثان تواليا في فترة ذهبية للكرة السنغالية، وتبدو «أسود التيرانغا» على الطريق الصحيح بأداء فني راق ونجاعة هجومية كبيرة وصلابة دفاعية، إذا سجلت 6 أهداف واستقبلت هدفا يتيما، بينما يأمل منتخب «الفيل الوطني» أن يستعيد خدمات مهاجم شتوتغارت سيرهو غيراسي ثاني هدافي «البوندسليغا» برصيد 17 هدفا، وأن يواصل مهاجم لوهافر الفرنسي محمد بايو ولاعب وسط اتروميتوس اليوناني اغيبو كامارا تألقهما.



أما أسود الكاميرون «غير المروضة»، إحدى القوى التقليدية في أفريقيا والفائزة بالبطولة 5 مرات، فتواجه خطر الخروج المبكر للمرة الأولى منذ 2015، إذا عجزت عن تحقيق الفوز أمام غامبيا، فبعد التعادل مع غينينا 1-1 افتتاحا والخسارة أمام السنغال 1-3، بات لدى الكاميرون بطل 2017 نقطة واحدة فقط في المركز الثالث.



وتأمل الكاميرون أن تستعيد خدمات قائدها ومهاجمها فنسان أبو بكر لحل مشكلة ترجمة الفرص إلى أهداف التي عانت منها بشكل واضح خلال المباراتين الماضيتين، أما غامبيا، فقد انتهت حظوظها في التأهل كبطلة أو وصيفة المجموعة في مشاركتها الثانية، بعدما تسللت في النسخة الماضية إلى ربع النهائي، وهي تتعلق بخيط رفيع في الفوز والتأهل ضمن أفضل ثوالث.