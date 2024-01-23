

حسمت جنوب أفريقيا «ديربي» جنوب القارة بعدما اكتسحت جارتها الشمالية ناميبيا 4-0 على ملعب أمادو كوليبالي في مدينة كورهوغو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، حيث سجل الأهداف بيرسي تاو الهدف الأول (14 من ركلة جزاء) وثيمبا زواني (25 و41) وثابيلو ماسيكو (75).



وأنعش منتخب «الأولاد» حظوظه في التأهل بعدما عوض خسارته أمام مالي 0-2 في الجولة الأولى فرفع رصيده إلى 3 نقاط خلف مالي المتصدرة بـ4 نقاط والتي تعادلت مع تونس السبت 1-1، وتأتي ناميبيا ثالثة بثلاث نقاط أيضا والمنتخب التونسي رابعا بنقطة واحدة والذي تعقد موقفه كثيرا في المجموعة، اذ بات مطالبا بالفوز في الجولة الثالثة على جنوب أفريقيا وفي نفس الوقت ستلعب مالي مع ناميبيا.



ورغم تصريحات مدرب «نسور قرطاج» جلال القادري أمس الأول بأن الفريق سيفوز في لقائه الأخير أمام جنوب أفريقيا، إلا أن المعطيات لا تشير إلى سهولة تحقيق ذلك بعد الأداء المخيب الذي ظهر عليه الفريق في المباراتين السابقتين وتأزم موقفه بسبب خسارة وتعادل جامعا نقطة واحدة ستضع جميع عناصر الفريق تحت ضغط كبير خلال اللقاء.