

تشبث جيرونا بالصدارة بفوزه الكبير على ضيفه إشبيلية 5-1 في المرحلة الحادية والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



واستعاد جيرونا توازنه معمقا جراح إشبيلية بالخسارة الرابعة تواليا والحادية عشرة هذا الموسم.



وحول جيرونا، الذي كان سقط في فخ التعادل أمام ألميريا سلبا في المرحلة الماضية، تخلفه بهدف مبكر لإيساك روميرو (10) إلى فوز كبير بنكهة أوكرانية كان نجمه المهاجم الدولي أرتيك دوفبيك صاحب هاتريك في الدقائق 13 و15 و19، وأضاف مواطنه فيكتور تسيغانوك الرابع (56)، قبل أن يختتم القائد البديل الأوروغوياني كريستيان ستوياني المهرجان بالخامس (89).



ولحق دوفبيك بلاعب وسط ريال مدريد بلينغهام إلى صدارة لائحة الهدافين برصيد 14 هدفا لكل منهما.



وأنقذ المهاجم الدولي فيران توريس فريقه برشلونة من فخ مضيفه ريال بيتيس بتسجيله ثلاثية في الفوز 4-3 في الأندلس.



استهل برشلونة المباراة بأفضل طريقة ممكنة فتقدم بهدف لتوريس (21) الذي خاض مباراته الـ 100 بألوان النادي الكاتالوني منذ انضمامه إلى صفوفه قبل عامين من مان سيتي، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني (48)، لكن أصحاب الأرض ردوا بثنائية رائعة لصانع ألعاب الغريم التقليدي ريال مدريد سابقا إيسكو (56 و59).



ونجح البديل جواو فيليكس في ترجيح كفة برشلونة في الدقيقة الأخيرة قبل أن يوجه توريس الضربة القاضية لبيتيس بتسجيله هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه (90+2).



وشكك تشافي مدرب برشلونة، في نزاهة التحكيم بعد فوز فريقه، وقال: «لقد شاهد الجميع ما فعله التحكيم في مباراة ريال مدريد وألميريا».



وأضاف تشافي: «لقد قلت منذ بداية الموسم أنه لا يعجبني الطريقة التي تدار بها الأمور، ويبدو أنها تسير في الاتجاه نفسه».



وتابع: «بعد مباراتنا الأولى هذا الموسم، أخبرتكم بالفعل أنه سيكون من الصعب الظفر بلقب الليغا هذا الموسم، ومازلت مقتنعا بهذا الرأي». وأوضح ان«الجميع يتابع ما يفعله التحكيم هذا الموسم، هذا ليس عذرا بل أشرح الأمر الواقع». وأشار تشافي إلى أن قرارات التحكيم حرمت فريقه من 6 نقاط في مشواره بالدوري الإسباني هذا الموسم.



وتابع «كان ينبغي أن نهزم خيتافي، كما أن هناك ركلة جزاء واضحة أمام فاليكانو لم يلتفت إليها أحد، بخلاف هدف لجواو فيليكس في غرناطة».



واستدرك في ختام تصريحاته «لكن لا أحد يتحدث عن الموضوع، ولا يمكن أن نغير شيئا، بل يجب علينا مواصلة العمل فقط».



كأس إسبانيا



إلى ذلك، يفتتح فريقا سلتا فيغو وريال سوسييداد مواجهات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عندما يلتقيان اليوم على ملعب بالايدوس في مدينة فيغو.