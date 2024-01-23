

واصل ليفربول نتائجه الإيجابية في غياب هدافه المصري محمد صلاح المشارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الافريقية في ساحل العاج وابتعد 5 نقاط في الصدارة بفوزه الكبير على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة بينها ثنائية لكل من الاوروغوياني داروين نونيز والبرتغالي دييغو جوتا في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الانجليزي لكرة القدم.



وسجل نونيز في الدقيقتين 49 و90+3، وجوتا في الدقيقتين 71 و80.



وحقق ليفربول فوزه الخامس تواليا في جميع المسابقات، والرابع عشر في الدوري موسعا فارق النقاط مع ملاحقه مان سيتي إلى خمس، علما أن الأخير يملك مباراة مؤجلة.



وهذه المباراة الثالثة التي يفوز فيها ليفربول بغياب صلاح بعد تغلبهم على أرسنال 2-0 في مسابقة الكأس وفولام 2-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.



وتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.



وقال مدرب ليفربول يورغن كلوب إن سر تباين أداء فريقه في الشوطين الأول والثاني يكمن في خوضه 5 مباريات خلال 13 يوما.



وأردف: «كان لدينا 11 يوما من الراحة، وتدربنا خلالها في 5 أيام، مما أفقدنا النسق، وهذه ليست شكوى مني، لكن هذا ما في الأمر».



وأشار كلوب إلى لجوء فريقه الى الكرات الطولية في بداية المباراة، بدلا من نقل الكرة بين الخطوط، مما جعل الفريق يظهر بعيدا عن مستواه في الشوط الأول.



وبسؤاله عن سر اعتماده على داروين نونيز كجناح أيسر، أجاب «نلعب دون محمد صلاح، ونونيز سبق له اللعب جناحا، ولدينا لاعبون بإمكانهم اللعب يمينا أو يسارا».



واستطرد: «لقد عانى لويس دياز ولم يظهر بأفضل مستوياته كجناح أيمن، بينما كان ديوغو جوتا جيدا، لذا اتخذنا قرارا بضرورة إعادة نونيز لموقعه في العمق، وتحويل دياز للجهة اليسرى».



كأس الرابطة



يستقبل تشلسي اليوم في إياب نصف النهائي ميدلزبره من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) بعد ان سقط أمامه ذهابا بهدف في كأس الرابطة الانجليزية. ويمني تشلسي النفس المحافظة على آماله في الخروج بلقب ما هذا الموسم.



وبعد خسارته مباراة الذهاب بهدف، يمني «البلوز» النفس في تفادي نكسة جديدة لمدربه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حيث يجد نفسه في المركز التاسع بالدوري، لتنحصر آماله في التتويج هذا الموسم بمسابقتي الكأس.