أكدت إدارة العلاقات العامة في البلدية تكثيف الجولات والحملات الرقابية من قبل فرق الطوارئ والتدخل السريع في كل المحافظات للتأكد من التزام المحلات والأسواق بالاشتراطات والنظم المتبعة من قبل البلدية.



وقالت البلدية إن فريق الطوارئ والتدخل السريع في فرع بلدية حولي نفذ جولة ميدانية على منطقتي حولي والسالمية أسفرت عن تحرير 25 مخالفة تنوعت ما بين استغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص، وعدم تجديد رخصة الإعلان للمحل، وعدم التزام المحلات بشروط النظافة العامة، كما تمت إزالة حواجز مخالفة على أملاك الدولة من دون ترخيص.



ودعت البلدية أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الإغلاق الإداري.