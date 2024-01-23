عاطف رمضان



أكدت مصادر لـ «الأنباء» ان إدارة الرقابة في وزارة التجارة والصناعة ضبطت مخزنا في حولي لديه سلع غذائية مجهولة المصدر او بلد المنشأ تم تخزينها بشكل غير صحيح، منها لحوم ومواد غذائية اخرى لا توجد عليها تواريخ صلاحية، بالاضافة الى مكملات غذائية وأدوية.



وأضافت المصادر ان «التجارة» تعاونت مع وزارة الصحة التي ذكرت في تقريرها ان هذه الأدوية تم تخزينها بطرق غير صحيحة وان بعض الأدوية غير مسجلة لدى وزارة الصحة واخرى ممنوعة من التداول في الاسواق المحلية والبعض الآخر من الأدوية لا يصرف إلا عبر وصفة طبية لاحتوائها على الكورتيزون.



وأوضحت المصادر ان مفتشي «التجارة» ضبطوا المخزن يقوم بتسويق منتجاته عبر سوبر ماركت، وكذلك عبر الهاتف ومواقع توصيل الطلبات، وموقع إلكتروني يتم تسويق هذه المنتجات من خلاله. ولفتت المصادر إلى ان مفتشي الوزارة أغلقوا المخزن والسوبر ماركت، وتم تحريز المنتجات المضبوطة واحالة المخالفين الى القضاء.