طارق عرابي



كشفت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، اطلعت عليها «الأنباء» عن أن إجمالي معاملات الشركات المتناهية الصغر التي أنجزتها إدارة النافذة الواحدة بالوزارة خلال الفترة الممتدة من بداية يناير 2023 حتى نهاية أكتوبر من العام نفسه، بلغ 2442 معاملة، تركز أغلبها خلال شهر أكتوبر الذي استحوذ وحده على ما إجماليه 735 معاملة.



وأشارت البيانات إلى أن «النافذة الواحدة» أنجزت 205 طلبات تأسيس معتمدة، بينما رفضت 505 طلبات تأسيس، منذ بداية 2023 حتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغ إجمالي أعداد التراخيص الصادرة خلال تلك الفترة 511 طلبا.



وكان شهر أكتوبر أكثر أشهر العام طلبا على إدارة النافذة الواحدة من قبل الشركات المتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي أعداد الطلبات التي أنجزتها الإدارة خلال ذلك الشهر 735 معاملة، من بينها 138 معاملة طلبات تأسيس معتمدة، و381 طلبات تأسيس مرفوضة، فيما بلغ إجمالي أعداد التراخيص الصادرة في ذلك الشهر 216 ترخيصا.



في المقابل أظهرت بيانات شركات المركبات المتنقلة عدم إنجاز أي طلبات جديدة لدى إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة منذ بداية العام 2023 حتى نهاية أكتوبر، بسبب استمرار العمل بقرار إيقاف إصدار رخص العربات المتنقلة الجديدة الصادر عن «التجارة» في 8 مارس 2021، والذي جاء بسبب ارتفاع أعداد تراخيص تلك الشركات والتي تجاوزت 2000 شركة مقابل محدودية المواقع المرخصة لها من قبل بلدية الكويت والجهات الأخرى ذات العلاقة والتي حددت عدد المواقع بـ 400 موقع فقط في جميع محافظات ومناطق الكويت.