267 مليون دينار مكاسب سوقية في جلستي الأسبوع الجاري



شريف حمدي



حافظ السوق الأول على استقرار أداء البورصة بنهاية جلسة تداولات أمس، بعدما احتوى تراجعات السوق الرئيسي الذي تأثر بانخفاض معدلات السيولة الموجهة إلى أسهمه لأقل من 20 مليون دينار، إذ دفعت التداولات النشطة وعمليات الشراء وبناء مراكز استثمارية جديدة إلى سيطرة السوق الأول على غالبية معدلات السيولة المتداولة.



وواصلت البورصة تحقيق المكاسب السوقية خلال جلستي الأسبوع الحالي، إذ أضافت بنهاية جلسة امس 61 مليون دينار، وكانت قد استهلت جلسات الأسبوع الأحد الماضي على مكاسب 206 ملايين دينار بإجمالي 267 مليون دينار في الجلستين الأخيرتين، ليقترب إجمالي القيمة السوقية من ملامسة مستوى 43 مليار دينار مجددا.



وجاءت مكاسب امس في ظل عودة الزخم الشرائي على الأسهم القيادية بعد فترة من سيطرة الاسهم المتوسطة والصغيرة على مجريات التداول، وشهدت جلسة امس عمليات تصريف لهذه النوعية من الأسهم بهدف جني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار بشكل لافت في الجلسات الأخيرة، لينهي سوق الأسهم تعاملات امس على تباين في أداء المؤشرات بارتفاع السوق الأول وتراجع الرئيسي.



وعادت السيولة للارتفاع بشكل لافت بجلسة امس بمحصلة 61.4 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 11% مقارنة بجلسة أول من امس البالغة 55.3 مليون دينار، واستحوذ السوق الأول على 44 مليون دينار من السيولة، فيما بلغت سيولة السوق الرئيسي 17.38 مليون دينار.



وكان لافتا تركز السيولة حول اسهم عقارات الكويت بـ 5.7 ملايين دينار، وسهم بيتك بـ 4.5 ملايين دينار، وسهم الكويتية بـ 4.3 ملايين دينار، ثم سهم الوطني بـ 4.1 ملايين دينار، وسهم ايفا بـ 3 ملايين دينار، وتعد هذه الأسهم هي الأكثر استحواذا على السيولة المتدفقة للسوق في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى اسهم اخرى مثل ارزان وسنام.



وفي المقابل، تراجعت احجام التداول بنسبة 2.9% بكميات اسهم متداولة امس 264 مليون سهم مقارنة بـ 272 مليون سهم أول من امس، وجاء سهم الكويتية في صدارة الأكثر تداولا بـ 26.7 مليون سهم، تلته عقارات الكويت بـ 23.6 مليون سهم، ثم أعيان بـ 12.7 مليون سهم، وارزان بـ 10.4 ملايين سهم، وهي ذات الكمية لتداولات سهم سنام.



وقاد السوق بجلسة امس 6 قطاعات اكتست باللون الأخضر، تصدرها قطاع الاتصالات لليوم الثاني على التوالي بـ 1.2%، وارتفعت اسهم 57 شركة بجلسة امس مقابل تراجع قيمة اسهم 59 شركة، واستقرار قيمة اسهم 11 شركة، ولم يجر التداول على اسهم 22 شركة.



وارتفع بنهاية جلسة امس مؤشر السوق الأول بـ 33 نقطة بنسبة ارتفاع 0.4% ليصل إلى 7983 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بـ 52.9 نقطة بنسبة تراجع 0.9% ليصل إلى 5932 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% بإضافة 10.2 نقاط ليصل إلى 7275 نقطة.