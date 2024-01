حصدت شركة الكويت للتأمين جائزة «أفضل شركة تأمينات عامة» في الكويت للعام 2023 من مجلة «International Finance» العالمية، وهي مجلة عالمية متخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال. استحقت الشركة هذا اللقب تقديرا للدور الرائد والجهود المضنية في قطاع التأمين المحلي، واستنادا إلى ما قدمته الشركة لعملائها من منتجات تأمينية منوعة تناسب الأفراد والشركات، وسعيها المستمر في تعزيز حزمة خدمات وحلول مبتكرة، بالإضافة إلى العروض التنافسية التي تخدم قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت.



والجدير بالذكر أن شركة الكويت للتأمين كانت قد حصلت على جائزة أفضل شركة تأمينات عامة في الكويت للعام 2021 من قبل مجلة The Global Economics، كما حصلت على جائزة أفضل شركة تأمينات عامة في الكويت للعام 2017 من قبل مجلة World Finance.



وبهذه المناسبة، قال سامي شريف الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين: لدى الشركة خطة واضحة تعمل على تنفيذها من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها إلكترونيا وذلك تماشيا مع ثورة التحول التكنولوجي والرقمي في العالم. وأضاف: إلى جانب الأرباح والمبيعات التي حققتها الشركة خلال العام الفائت والحالي، فقد تم تثبيت التصيف الائتماني لشركتنا من وكالة AM Best عند A - مع نظرة مستقبلية مستقرة وA3 من وكالة Moody’s.



وختم شريف: يعزز فوزنا بهذه الجائزة سجلنا الحافل بالنجاحات والإنجازات العديدة، كما يعكس الجهود الدؤوبة والتفوق المستمر الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، مؤكدا ريادة وتفوق شركة الكويت للتأمين في إضفاء قيمة مضافة على جميع منتجاتها وخدماتها التأمينية بخبرة تجاوزت 60 عاما.