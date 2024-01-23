في إنجاز جديد يعكس ريادتها ونجاحها في تعزيز مكانتها وحصتها السوقية ورضا العملاء، فازت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد والحصري لسيارات نيسان في الكويت، بجائزة «نيسان العالمية» ضمن فئة الوكلاء، وذلك تقديرا لحجم المبيعات التي حققتها في السوق المحلي وما رافق هذا من ارتقاء كبير في مستوى الخدمات التي انعكست بشكل كبير على رضا العملاء وزيادة الإقبال على شراء سيارات نيسان في السوق الكويتي.



ويهدف «برنامج جوائز نيسان العالمية» إلى تكريم الموزعين والوكلاء والموردين الذين حققوا أداء متميزا ساهم في تعزيز عمل شركة نيسان خلال السنة المالية 2022، حيث يتم اختيار وإعلان الفائزين من قبل شركة نيسان موتورز في اليابان.



وتتميز هذه الجائزة بمعايير دقيقة عالية المستوى، حيث يجري تقييم المرشحين لجائزة نيسان العالمية عن فئة «الوكلاء»، بناء على حجم السوق ضمن ثلاث فئات مختلفة تشمل حجم مبيعات السيارات الجديدة ونمو الحصة السوقية وتميزها في وضع وتنفيذ خطة عمل واضحة تسهم في رفع مستوى رضا العملاء في مجال المبيعات وخدمات ما بعد البيع.



واستطاعت شركة البابطين تحقيق الفوز بهذه الجائزة الدولية المرموقة من نيسان تقديرا لخدماتها المبتكرة ولأنها تمكنت من ترسيخ مكانة متميزة وريادة بارزة بفضل ما تحتضنه من كوادر بشرية رائدة وموظفي مبيعات مدربين على مستوى عالمي يحرصون على تقديم أفضل الخدمات للعملاء طوال مدة اقتنائهم لسيارات نيسان، بطريقة تعزز رضا العملاء عن تجربتهم مع الشركة، وتعزز من الحضور الكبير لهذه العلامة التجارية العالمية، ولوكيلها في الكويت، شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين.



البابطين: ملتزمون بتقديم الأفضل على مستوى خدمة قاعدة عملاء نيسان المتنامية في الكويت



أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البابطين صالح عبدالمحسن البابطين، خلال حفل توزيع الجوائز: يتمثل التزامنا مع نيسان بتقديم الأفضل على مستوى خدمة قاعدة عملاء نيسان المتنامية في الكويت، ويتمثل أحد مجالاتنا الرئيسية في توفير أفضل خدمات ما بعد البيع بأعلى جودة وأفضل قيمة لضمان راحة البال لعملائنا، لقد عملت مجموعة البابطين منذ البداية، على تمثيل «نيسان» في الكويت وتطويرها لتصبح علامة تجارية استثنائية كتقدير للولاء والتفاني والثقة، ورغم تقدمنا في السوق، فإننا نستمر في دفع الأعمال إلى الأمام، واليوم نشعر بالفخر أكثر من أي وقت مضى بفضل اجتماعنا بشركائنا الأوفياء احتفاء بشراكاتنا طويلة الأجل والإنجازات التي نحققها معا. ونسعى دائما للوصول إلى القمة وتحقيق المزيد.



بوحمدان: الجوائز شهادة للعمل الجاد لكل فرد في «نيسان البابطين»



من جانبها، تحدثت جيهان بوحمدان CTO مجموعة البابطين قائلة: هذه الجوائز ليست مجرد رموز للإنجازات، بل هي شهادة للعمل الجاد لكل فرد في نيسان البابطين. حيث تمثل كل جائزة معلما في رحلتنا نحو تحقيق أعلى درجة لرضا العملاء والحفاظ على التميز في الخدمات التي نقدمها. وهذا التقدير ليس فقط من خلال تلقي الجوائز، بل هو عن السعي المستمر نحو التميز. إنه يعكس التزامنا بالابتكار والجودة الفائقة، وفوق كل شيء، إبقاء العميل في مقدمة أولوياتنا. وهذه ليست إلا البداية، حيث نسعى إلى أن نعمل على جعل تجربة كل مالك من ملاك سيارات نيسان تجربة استثنائية ومريحة لأبعد مدى.



بالإضافة إلى الجائزة العالمية الرفيعة التي حصدتها شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، حظيت نيسان البابطين أيضا بجائزة «نيسان الشرق الأوسط للتميز»، ما يرسخ مكانتها محليا، وجودة خدماتها على أعلى مستوى، تليق بمستوى العلامة التجارية. تتجاوز هذه الجوائز مجرد التقدير، حيث نجح فريق نيسان البابطين في الحصول على مجموع جوائز يعادل خمس جوائز مختلفة في برنامج NDSP (Nissan Dealership Standards & Process). وتتضمن هذه الجوائز، جائزة ذهبية وأربع جوائز فضية، ما يبرز إنجازات نيسان البابطين الملموسة في تحقيق التميز في كل المجالات.



تسلط هذه الجوائز الضوء على التفاني الراسخ لدى نيسان البابطين في تحقيق التميز، ما يجعل الوكالة بمنزلة رمز للتفوق في مجال المبيعات وخدمات ما بعد البيع. ولا تعتبر الجائزة الذهبية رمزا للامتثال لأعلى المعايير فقط، ولكنها أيضا تجسد قيم العلامة التجارية من كل الجوانب. وتبرز الجوائز الفضية الأداء الاستثنائي للوكالة. في الجوهر، لا تعد هذه الجوائز مجرد تكريمات، بل هي انعكاسات للسعي المتواصل نحو التميز في كل جانب من جوانب خدمات نيسان البابطين. إنها تعتبر حافزا للاستمرار في تحديد معايير جديدة تضمن تلقي العملاء لأفضل تجربة مع نيسان.





