

فاجأت الفنانة إليسا متابعيها ببرومو الفيلم الوثائقي الذي يحكي قصة حياتها والذي يحمل اسم «It,s Ok»، وهي العبارة الشهيرة التي ترددها في مقابلاتها الصحافية.



ويعرض الفيلم عبر منصة «نتفليكس» العالمية 25 الجاري، ويرصد الكثير من الأزمات والنجاحات التي عاشتها إليسا في حياتها الفنية والشخصية منذ بداية عملها في المسرح، إلى أن أصبحت واحدة من أهم النجمات في الوطن العربي.



ويبدأ برومو الفيلم الذي هو بعنوان «قصة لم ترو بعد عن نجمة»، حيث عرض لقطات من كواليس الحفلات الغنائية التي أحيتها إليسا، كما عرض اللحظات الصعبة التي مرت بها على المسرح لدرجة الصراخ والإغماء، وخلاله تحدثت الفنانة عن لحظات التنمر التي تعرضت لها في بداية مشوارها الفني، مشيرة إلى أن التنمر جاء على شكلها وملابسها وفمها، واستمر الكثير في مضايقتها إلى أن أثبتت موهبتها وفرضت نفسها على الساحة الفنية.



واعترفت إليسا في البرومو بشكل جريء عن مرحلة مهمة في حياتها الشخصية، وهي علاقة حب فاشلة، وصفتها بأنها «علاقة توكسيك» تسببت في إصابتها بمرض السرطان، حيث تخطت هذه التجربة وتم خضوعها لعلاج هرموني أدى إلى وقف الطمث عندها.