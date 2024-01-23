

نجح الفنان تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني في وضع حد للشائعات التي تطول حياتهما الزوجية بعد الحديث عن انفصالهما، حيث حضرا معا حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أقيم في الرياض خلال الفترة القليلة الماضية، وقد لفتا الأنظار بتألقهما على السجادة الخزامية، وبدا واضحا على الثنائي الانسجام والتفاهم الكبير بينهما.



من جانب آخر، شوق تيم جمهوره لمسلسله الجديد «تاج» المقرر عرضه في رمضاني المقبل، ونشر عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام»، الصور الأولى من العمل والتي كشفت عن ملامح شخصيته، والتي يبدو أنها تدور في حقبة زمنية قديمة، والعمل من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي.



يذكر أن تيم قدم في رمضان 2023 مسلسل «الزند» الذي حقق نسب مشاهدات مرتفعة وقتها، ودارت أحداثه في حقبة زمنية قديمة في منطقة الساحل السوري واللهجة البسيطة لساكني تلك المناطق في زمن كثرت فيه المواجع والظلمات، وتدور قصة المسلسل حول شخصية «عاصي الزند» الذي قتل والده خلال طفولته أمام عينيه، وبعد مرور سنوات طويلة يلتحق بالخدمة العسكرية، ويعيش طوال حياته وهو يفكر في الانتقام والأخذ بالثأر من قاتل والده.