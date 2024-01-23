

القاهرة - محمد صلاح



أعلن الفنان محمد إمام عن مشاركته في موسم دراما رمضان المقبل، من خلال بوستر مسلسله الجديد الذي يأتي بعنوان «كوبرا»، عبر حسابه الخاص بـ «إنستغرام» وعلق: «توكلنا على الله، مسلسل كوبرا، في رمضان إن شاء الله، تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق على قنوات MBC»، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جمهور ومتابعي إمام، وعبر العديد من جمهوره عن سعادتهم بعودته إلى المنافسة في الشهر الفضيل.



ويعرض للفنان محمد إمام خلال الفترة الحالية أحدث أفلامه السينمائية وهو «أبو نسب» والذي تم طرحه مع الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، ويشاركه في البطولة: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.



وتدور أحداث الفيلم حول شخصية علي (محمد إمام) وهو طبيب أطفال يعيش قصة حب مع داليا (ياسمين صبري)، وفي ليلة زفافهما يفاجأ بظهور والدها (ماجد الكدواني)، ليكتشف «علي» خلفيته الإجرامية، ويبدأ الصراع بين الأب والزوج بسبب «داليا»، ويتعرضان في ليلة الزفاف للعديد من الأزمات والمشاكل التي تنتهي بعدم سفرهما لإقامة شهر العسل الذي كانت تحلم بقضائه في فرنسا.