

هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة على الصليبخات 109-100 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات القسم الثاني للدوري العام، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 19 نقطة، ويضع قدما في المربع الذهبي الحاسم على لقب الدوري، فيما وصل «الأحمر» إلى النقطة الـ 16.



وفي مواجهة ثانية، تفوق النصر على التضامن 105-69، ليرفع الفائز رصيده إلى 13 نقطة، فيما حصل الخاسر على نقطته الحادية عشرة، وقد تألق في المباراة لاعب «العنابي» الأميركي مايكل موري بتسجيله 34 نقطة، واستحواذه على 6 كرات مرتدة «ريباوند».



جاءت المواجهة الأولى متكافئة بين كاظمة والصليبخات في أغلب فتراتها، وسعى المدرب الوطني فهد برجس للفوز، وتعويض خسارة الصليبخات من «البرتقالي» في القسم الأول (80-82)، وكان قريبا من التعويض غير مرة، لكن خبرة لاعبي كاظمة بقيادة «المايسترو» الدولي أحمد البلوشي، وعبدالعزيز الحميدي، وعبدالرحمن جمعة، والمحترف الأميركي ترافيس ليزلي الذي سجل 24 نقطة في المباراة، كانت على الموعد، وتمكنوا من إيقاف الخصم، بقيادة المدرب السلوفيني بويان لازك، ولم يجد داود الصدي، وعادل نافع، والأميركي كليبرت الطريق سهلة لـ «سلة» كاظمة.