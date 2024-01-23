

عبدالعزيز جاسم



اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية معسكره الخارجي الذي أقامه في المنامة بانتصاره على الخالدية البحريني 5-3 في ثالث مواجهاته الودية، سجل للأصفر محمد صولة (هدفين)، وإبراهيما تانديا ومبارك الفنيني وعيد الرشيدي.



وتعتبر هذه المباراة هي البروفة النهائية للمدرب محمد المشعان مع الفريق قبل خوض المباريات الرسمية التي ستنطلق السبت المقبل أمام اليرموك في الدور التمهيدي لكأس سمو الأمير.



إلى ذلك، من المقرر أن يعلن النادي عن رحيل المهاجم التونسي يوسف بن سودة على أن يكون هذا الأمر مرتبطا بشكل كبير بالتعاقد مع مهاجم آخر أفضل إمكانات ويكون متوافقا مع فكر وطريقة لعب المشعان.



وفي سياق آخر، أعلن نادي كاظمة تعاقده مع لاعب الوسط النيجيري بنيامين تيدي (30 عاما) قادما من الدوري الجورجي، حيث حقق لقب الدوري مع فريق دينامو باتومي مرتين، ويأتي اختيار تيدي لحاجة الفريق للاعب وسط يجيد الأدوار الدفاعية مع حمد حربي الذي قد يستفيد منه المدرب محمد دهيليس كقلب دفاع.



وسبق للبرتقالي أن أعلن رحيل مهاجمه دوغلاس فالي وقبله المدافع الجزائري عماد الدين عزي الذي سيكون بديله مواطنه رضا أمين الذي لم يوقع معه النادي رسميا، وبالتالي بات الفريق بحاجة إلى مهاجم يساند شبيب الخالدي في حال رحل المدافع الفلسطيني ميشيل ميلاد الذي سيعوضه مدافع القادسية القادم من الساحل عبدالرحمن الديحاني الذي اقترب كاظمة من التوقيع معه نظرا لعدم مشاركته مع القادسية في المباريات السابقة.