

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي تطوير الحركة الرياضية خلال الفترة المقبلة ورعايتها ودعم الشباب الرياضي بتوفير كل المتطلبات، والالتزام بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بالحرص على تطبيق القوانين بكل حيادية ومحاسبة المقصرين.



جاء ذلك خلال زيارته للهيئة العامة للرياضة واجتماعه مع مدير عام الهيئة يوسف البيدان ونوابه وبحضور أعضاء لجنة التحقيق المشكلة بقرار وزاري لدراسة المخالفات بالهيئة العامة للرياضة.



وبين معرفي خلال بيان صحافي صادر عن الهيئة العامة للرياضة أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات وأبرزها، قرارات إلغاء إشهار بعض الأندية الرياضية. وقال: استمعت لمسؤولي الهيئة وأعضاء لجنة التحقيق وتم بيان كل الأسانيد القانونية لهذه القرارات. وأضاف قائلا: لذوي الشأن حق التظلم من هذه القرارات وفق القوانين المنظمة وأن تودع هذه التظلمات في حال تقديمها بالطرق القانونية لمكتب الوزير وتحت إشرافي ومتابعتي بصفتي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وستتم دراستها بكل حيادية وشفافية، وفي حال ثبوت مخالفة أي من هذه القرارات تتم إعادة الحق الى أصحابه.



وأكد حرصه ومدير عام الهيئة ونواب المدير العام على رعاية الشباب الرياضي وتوفير كل السبل لممارسة النشاط الرياضي، مشددا على أهمية التحول الرقمي في تنفيذ المعاملات بين الهيئة وكل الجهات الحكومية والهيئات الرياضية، وضرورة تطوير الحركة الرياضية مع تشديد الرقابة وتقديم كل التسهيلات والدعم لتشجيع الاستثمار وفقا لأحكام القانون.