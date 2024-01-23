يتفحص رولي ماماني وهو محاط بأطراف اصطناعية وديناصورات ثلاثية الأبعاد، ذراعا متحركة صممها بنفسه.. فمنذ 6 سنوات، يوظف هذا المهندس البالغ 34 عاما مؤهلاته في تصنيع الألعاب، لخدمة مبتوري الأطراف الأكثر فقرا في بوليفيا.



نشأ رولي ماماني، وهو سليل عائلة مزارعين، في الفقر بمدينة أتشوكايا التي تبعد نحو 15 كيلومترا عن العاصمة لاباز. وبما أنه كان يفتقر للألعاب، بدأ يصنع في سن السادسة سياراته الخاصة من الورق المقوى والبلاستيك.



وقبل دخول الجامعة، عمل لعامين في ورشة سيارات. ويقول مهندس الإلكترونيات في حديث إلى وكالة فرانس برس «كانت تلك السيارات أول آلات فعلية أراها».



وعاد ماماني إلى أتشوكايا قبل نحو عشر سنوات وفي ذهنه فكرة تصنيع روبوتات لأغراض ترفيهية أو تعليمية.