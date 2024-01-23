بينت دراسة نشرت أمس وتناولت متحجرات لقرش ميغالودون الذي ظهر في فيلم «ذي ميغ» الشهير، أن هذا النوع من الأسماك كان ذا حجم أصغر مما يعتقد. وذكر العلماء أن ميغالودون الذي انقرض قبل 3.6 ملايين سنة، يراوح طوله بين 15 و20 مترا.

وقد اعتبر ميغالودون مماثلا بالشكل للقرش الكبير الوحيد الموجود اليوم، وهو القرش الأبيض الكبير. إلا أن الدراسة التي نشرت في مجلة «باليونتولوجيا إليكترونيكا» المرموقة أشارت إلى أن حجم ميغالودون أقل مما كان يعتقد، لافتة إلى أنه مماثل في الشكل لقرش ماكو.

وقال عالم الأحياء فيليب ستيرنز من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، في بيان «أعاد فريقنا تناول سجل المتحجرات الخاص بهذا النوع واكتشف أن ميغالودون كان أصغر بكثير» مما كان يعتقد.