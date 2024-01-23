«كول سنتر» خاص للتجاوب السريع مع طلبات الراغبين في التحقق من الشهادات



أعلن رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل عن تطوير آلية للتحقق من المؤهلات الهندسية العربية والعالمية للمهندسين غير الكويتيين الراغبين بالعمل في الكويت، لافتا إلى إطلاق خدمة جديدة للتحقق بواسطة استخدام الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع «داتا فلو». جاء ذلك في ختام زيارة عمل قام بها العتل إلى مقر «داتا فلو» الإقليمي في دبي والتقى خلاله المدير التنفيذي سونيل كومار والمدير التنفيذي للشؤون التجارية رافي حتر، والمدير الإقليمي للمبيعات خالد طالب دروزة ومدير العلاقات والشراكات الحكومية حميد جاسم آل علي. وقال العتل في تصريح له: بحثنا مع شركائنا في «داتا فلو» تطوير آليات التحقق والدفع بعجلتها وتطويرها واختصار الفترة الزمنية التي تستغلها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن الخدمة الجديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي وهي امتداد للشراكة القائمة بين جمعية المهندسين الكويتية و«داتا فلو»، ولن نتوانى في التطوير المستمر للخدمات التي تقدمها الجمعية في مجال الاعتماد المهني للمهندسين غير الكويتيين الراغبين في العمل بالكويت، ونعد لإطلاق مؤتمر خاص بتطوير مزاولة المهن، وسيكون التحقق من الشهادات أحد محاوره وسترعاه «داتا فلو». وأشار إلى أن متلقي الخدمات في الجمعية سيلاحظون الفرق الكبير في الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى إطلاق «كول سنتر» خاص لتسريع الاستجابة لطلبات الراغبين بالتحقق وتوسيع وتطوير آليات العمل باستخدام التطور التكنولوجي ما سيحد من أي عراقيل تواجه عمليات التحقق ويسهم في توثيق كافة المؤهلات التي تم التحقق منها وتلك التي لم يتم التمكن من التحقق منها أو أنها غير حقيقية، مؤكدا تعميم التجربة والتعاون مع «داتا فلو» على كافة الجهات الراغبة بذلك في الكويت، خاصة أنها لا تكلف الدولة أية مبالغ. وثمن الشراكة مع «داتا فلو» وجهودهم في التحقق من كل المؤهلات الهندسية التي تقدم أصحابها بطلب العضوية إلى جمعية المهندسين والتي تجاوزت 12 ألف شهادة خلال السنتين الماضيتين، معربا عن الأمل في تطوير هذه الشراكة مع «داتا فلو»، مؤكدا أنهم أثبتوا جدارة وحرصا على إنجاز عمليات التحقق وفق المعايير العالمية، لافتا إلى توفيرها أكثر من ألف موظف حول العالم وتعمل في أغلب دول الخليج العربية، وتسهم في الحد من عمليات تزوير الشهادات دون أن نتكلف أي مبالغ مالية، ونأمل أن يستمر هذا التطور لتلبية متطلبات التحقق للمؤهلات الهندسية وغير الهندسية في الكويت. من جانبه، ثمن المدير التنفيذي سونيل كومار عاليا التعاون مع جمعية المهندسين الكويتية، لافتا إلى توفير الجمعية للبنية التحتية التي تتطلبها عمليات التحقق وسرعتها في الاستجابة للتطوير ومواكبة مستجدات التحقق من المؤهلات عالميا. وأبدى سونيل ترحيبا بالشراكة لعقد المؤتمر الخاص بمزاولة المهن، يكون التحقق من الشهادات أحد محاوره وإطلاع كافة الجهات في الكويت على ما تم إنجازه في هذا المجال بالتعاون مع الجمعية.