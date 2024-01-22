‬تمكن رجال الجمارك في ميناء الشويخ من إحباط إدخال مايقارب 260 الف كيس من مادة التنباك الممنوعة، في ضبطيتين مختلفتين عن طريق خزان ديزل فارغ و ألواح خشب للأثاث قادمتين من إحدى الدولة الخليجية. ‫

‬الى ذلك، أفاد نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية اسامة خليل الشامي بإفشال محاولة ادخال مايقارب 260 الف كيس من مادة التنباك الممنوعة الى البلاد عن طريق جمارك ميناء شويخ ، وذكر الشامي ان رجال الجمارك يقفون سدا منيعا ضد كل من تسول له نفسه ادخال المواد الممنوعة الى البلاد. ‫‬وفي التفاصيل أنه تم إحباط محاولتين بالتتابع لتهريب مادة البان والتنباك الممنوعة والمخطورة حيث تم في المحاولة الأولى إخفاء المادة الممنوعة بين مجموعة من الأخشاب إلا أنه بعد الانتباه من قبل المفتش الجمركي لها تم عرضها على جهاز الأشعة حيث ثبت وجودها مما أدى لتفتيشها بشكل دقيق ليتم العثور على المادة الممنوعة، ‫وفي المحاولة الثانية وبطريقة سرية وصعبة للغاية تم إخفاء مادة التنباك في خزان ديزل فارغ إلا أنه تم رصد الحاوية ومراقبتها من قبل التفتيش الجمركي وهو ما دعا المفتش للشك في الخزان ومحتوياته وفتح الخزان وتفتيشه بشكل دقيق ليتم العثور على المادة الممنوعة مخبأة داخل الصهريج مع وضع حواجز حديدية لإيهام المفتش أنها خالية إلا أن فطنة وفراسة المفتش الجمركي هي من رجح وجودها ليتم إحباط هاتين المحاولتين وتوجيه ضربتين شديدتين لمروجي تهريب هذه المواد.