أعلنت جامعة الكويت أن لجنة استلام اعمال المقاولات والاعمال الانشائية (المشاريع الكبرى) بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على الاستلام الابتدائي الجزئي رقم (4) لمباني سكن الطلاب ومباني سكن الطالبات ومبنى نادي الضيافة القسائم (601 - 602 - 225) في مدينة صباح السالم الجامعية، مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء اللجنة، وذلك في اجتماعها الذي عقدته يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 في مقر البرنامج الانشائي في مدينة صباح السالم الجامعية. وذكر رئيس اللجنة امين عام الجامعة بالإنابة د.فايز الظفيري ان لجنة الاستلام صادقت على الاستلام الابتدائي الجزئي (4) للمرافق المذكورة ضمن حزمة الأعمال (ACSF) العقد رقم KU/KUCP/C1010/13-14 والخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة مباني سكن الطلاب والطالبات ونادي الضيافة والمدرسة النموذجية والمباني المساندة والوحدة الأكاديمية في مدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بعد ان اطلعت على التقارير الفنية المعدة من إدارة الإنشاءات والصيانة حول الاستلام الابتدائي لتلك الأعمال، وأن اللجنة انتقلت بعد ذلك لزيارة ميدانية للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية مواقع المشاريع المذكورة.



وأكد أ.د.الظفيري أن إنجاز واستلام مباني نادي الضيافة يترجم فلسفة الجامعة وقناعتها بأهمية التوازن بين العمل والحياة، بمعنى تشجيع التوازن فيما بين المسؤوليات الوظيفية وتوسيع فسحة المساحات الترفيهية والحياتية لموظفيها بما يسهم في تحقيق بيئة عمل خلاقة، منوها بأن استلام مساكن الطلبة يؤكد مكانة جامعة الكويت كمؤسسة ملتزمة برسالة نشر العلم ونقل المعرفة بين أبنائها وأبناء الدول والمجتمعات الأخرى.



ومن الجدير بالذكر أن المساحة الإجمالية لمباني سكن الطلاب (القسيمة 601) تبلغ (39.847) مترا مربعا وتضم (304) غرف سكنية و(56) غرفة معيشة، وملاعب للتنس وكرة السلة وكرة القدم، وديوانية وقاعة للمحاضرات، وصالة متعددة الأغراض ومطعما ومطبخا مركزيا، ومصلى للرجال وصالة لرياضة كمال الأجسام ومخازن رئيسية لمختلف المواد و(8) غرف غسيل للملابس، و(4) غرف حراسة و(8) غرف للمشرفين ومكاتب إدارية، وغرفة الحاسوب الرئيسي، ومساحات استقبال وانتظار.



وتبلغ المساحة الإجمالية لمباني سكن الطالبات (القسيمة 602) 29.757 مترا مربعا وتضم (222) غرفة سكنية و(42) غرفة معيشة، وديوانية ومسرحا وقاعة للمحاضرات، وصالة متعددة الأغراض ومطعما ومطبخا مركزيا، ومصلى للنساء وصالة لرياضة كمال الأجسام ومخازن رئيسية لمختلف المواد و(6) غرف غسيل للملابس، و(3) غرف حراسة و(6) غرف للمشرفين ومكاتب إدارية، وغرفة الحاسوب الرئيسي، ومساحات استقبال وانتظار.



أما مبنى نادي الضيافة (القسيمة 225) فتبلغ مساحته الإجمالية (15.266) مترا مربعا ويضم حمام سباحة أولمبي وآخر للأطفال و(4) ملاعب للتنس وملعبا لكرة السلة، وصالة ألعاب داخلية، وغرفة للعب الأطفال، وديوانيتين للرجال وللنساء ومسرحا وقاعتين للمحاضرات.