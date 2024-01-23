دارين العلي



كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزير د.سالم الحجرف سيستمر بعقد اجتماعات مع مختلف القطاعات للوقوف على مشاريعها وآلية العمل بها، وخطط الوزارة نحو تطوير أداء القطاعات المختلفة.



وأكدت المصادر حرص الحجرف خلال الفترة الحالية على التعرف على قطاعات الوزارة المختلفة، والتعرف على مشاريعها خاصة المتعلقة بقطاع خدمة العملاء، ومن ضمنه مشروع تركيب العدادات الذكية في مختلف محافظات الكويت.



وفي اتجاه آخر، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن البدء باستقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لمشروع خيطان السكني أجزاء من قطعة «1» وقطعة «2»، وستستقبل الوزارة طلبات ايصال التيار الكهربائي لعدد 175 قسيمة.



ودعت الكهرباء أصحاب تلك القسائم إلى تقديم المستندات اللازمة لإيصال التيار، مبينة أنها ستوصل التيار إلى 47 قسيمة جديدة في قطعة «1» و128 قسيمة في قطعة «2» خلال المرحلة الحالية. ولفتت إلى أن القائمين على المشروع يسارعون لإيصال التيار إلى مختلف القسائم وفقا للمخطط الموضوع حول أعمال البنية التحتية في منطقة خيطان السكنية.



وقالت المصادر إنه من المقرر أن يبدأ الوزير الحجرف أولى اجتماعاته اليوم مع وكيل الوزارة بالتكليف م.مها العسعوسي التي تتولى حاليا مسؤولية الإشراف على 3 قطاعات في الوزارة، وهي قطاع مشاريع المياه وقطاع تشغيل وصيانة المياه بالتكليف وقطاع شبكات التوزيع الكهربائية بالتكليف.