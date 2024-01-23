

حقق المنتخب القطري العلامة الكاملة (9 نقاط) في ختام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات ببطولة كأس آسيا المقامة في الدوحة، وذلك بعد فوزه أمس على منتخب الصين بهدف نظيف، فيما ودع منتخب لبنان البطولة مجددا من دور المجموعات بنقطة واحدة، بعد خسارته أمام طاجيكستان 1-2، وهذه هي المشاركة الثالثة له بعد 2000 و2019.



ورفعت قطر، حاملة اللقب، رصيدها إلى تسع نقاط بعد ان كانت قد ضمنت الصدارة منذ الجولة الثانية، فيما حلت طاجيكستان وصيفة بأربع نقاط ورافقتها إلى دور الـ16 في باكورة مشاركاتها، مقابل نقطتين للصين التي تنتظر مصيرها. وسجل هدف قطر الوحيد حسن الهيدوس بطريقة جميلة، بعدما تلقى تمريرة اكرم عفيف من ركلة ركنية حولها (قذيفة) مباشرة الى مرمى حارس الصين.



وفي المواجهة الأخرى قلب المنتخب الطاجيكي تأخره بهدف إلى فوز مثير حسمه في آخر تسع دقائق وتقدم منتخب لبنان بهدف في الدقيقة 48 بواسطة باسل جرادي لكن فرحة الفريق لم تدم سوى دقائق معدودة حيث تعرض قاسم الزين للطرد في الدقيقة 54. وأدرك بارفيزون عمربييف التعادل لطاجيكستان في الدقيقة 81 ثم خطف نور الدين خمروكلوف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليمنحا بلادهما الانتصار الأول في كأس أمم آسيا.



ويعتبر المنتخب الطاجيكي، الفريق الوحيد الذي يشارك للمرة الأولى في هذه النسخة من البطولة القارية، حيث تأهل للبطولة بعد تصدر مجموعته بالتصفيات.