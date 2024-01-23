

حالة من الغضب الشديد انتابت الجماهير العمانية عقب تعادل منتخبها سلبيا أمام منتخب تايلند، في المباراة التي أقيمت على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، حيث خرجت الجماهير من المباراة مطالبة بإقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي لم يقدم أي شيء للمنتخب، بالإضافة إلى الانتقادات الحادة تجاه اللاعبين الذين لم يقدموا المستوى المأمول، حيث كانت تعول على الفوز وتعويض الخسارة الأولى أمام الأخضر السعودي.



وطالبت الجماهير بإقالة المدرب الكرواتي برانكو، حيث ظهر أنه مدرب «مفلس» ولا توجد لديه رؤية، واستغربت الجماهير صبر الاتحاد العماني لكرة القدم على المدرب حتى الآن، خاصة بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه الأحمر العماني أمام المنتخب التايلندي، وبحسب انطباعات الجماهير فقد أكدت أن العماني لم يقدم أداء ولا مستوى أو تكتيكا وهو الأمر الذي يقلل الثقة في تأهل عمان إلى دور الـ 16 وسط حالة من الإحباط الشديد أصابت الجمهور العماني عقب المباراة.



وأشتعل غضب الجماهير بعد الأزمة التي انطلقت مبكرا قبل المباراة بعد تصريحات محسن المسروري نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم بأن الاتحاد العماني ليس عمله توفير التذاكر للجماهير.