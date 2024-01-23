

تلقى الجهاز الفني لمنتخب العراق لكرة القدم بقيادة الإسباني خيسوس كاساس صدمة بعد التأكد من غياب هدافه أيمن حسين عن لقاء فيتنام المقبل في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا، والتي ستقام بستاد جاسم بن حمد بنادي السد عصر الغد.



وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها في سبيتار مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي، الذي يقدم خدمات حصرية لمنتخب «أسود الرافدين»، حيث عانى المهاجم العراقي، من بعض الآلام في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة العراق واليابان. وأكد التقرير الطبي لـ «سبيتار»، وجود تمزق عضلي في قدم أيمن حسين اليمنى، وأنه يحتاج إلى راحة عدة أيام، مما سيدفع بالمدرب كاساس لعدم المجازفة به في لقاء فيتنام ليكون خارج الحسابات.