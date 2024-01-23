

ذكر الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، إن فريقه ليس مرشحا للفوز بلقب كأس أمم آسيا المقامة حاليا في قطر، وأضاف مانشيني في تصريحات عقب نهاية مباراة المنتخب السعودي أمام قيرغيزستان، مساء الأحد، والتي انتهت بفوز فريقه 2-0، أن منتخبات اليابان وإيران وأستراليا وكوريا الجنوبية هي المرشحة للمنافسة على اللقب عطفا على ما تتمتع به هذه المنتخبات من إمكانات عالية.



وعن مباراة قيرغيزستان، أكد مانشيني أن اللاعبين أدوا بشكل أفضل عندما كانت المواجهة 11 ضد 11، لكن مع حالتي طرد في منتخب قيرغيزستان وجد أداء اللاعبين أكثر بطئا. وأشار مانشيني إلى أن لاعبي المنتخب السعودي قدموا مباراة جيدة في المجمل، والأهم هو تحقيق الفوز.



من جانبه، أكد ستيفان تاركوفيتش مدرب قيرغيزستان، أن فريقه واجه خصما قويا هو المنتخب السعودي، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد نهاية المباراة، وقال:«صعوبة المباراة ازدادت بعد طرد اثنين من اللاعبين، مضيفا لا أعرف إن كانت حالتا الطرد مستحقتين، لم أر اللعبتين حتى الآن، لا أريد التعليق على قرارات الحكام، ولا أريد تحليل أداء الحكام، وبكل تأكيد حاولنا في الشوط الثاني أن نقول للاعبين إن عليهم انتهاز أي فرصة تسنح لهم لتغيير هذا الوضع السيئ، ولكن بعد البطاقة الثانية أصبح الأمر صعبا جدا، وفي هذه الظروف الخسارة بهدفين نتيجة ليست سيئة.



وأشار تاركوفيتش إلى أنه قام بتحليل أداء المنتخب السعودي في مباراته أمام عُمان، وبعض المباريات الأخرى بقيادة المدرب مانشيني، وقال: «هم يحافظون على الاستحواذ ويلعبون على الأجنحة وينقلون الكرة من جانب إلى آخر، وفي المجمل الكرة الآسيوية تختلف تماما عن الأوروبية، أعتقد أننا ثاني أصغر فريق على مستوى الأعمار في بطولة كأس آسيا، ونحتاج إلى المزيد من الوقت لاكتساب المزيد من الخبرات، نحاول الارتقاء ليس على المستوى الفردي فحسب، بل على المستوى الجماعي أيضا.



وأنهى حديثه قائلا: «لاعبونا كانوا يرغبون في خوض مباراة ناجحة، لم يكن لدينا تهور، علمنا أن الاعتماد على التكتل الدفاعي قد يساعدنا من حرمان السعودية من التسجيل مبكرا، لذا طلبنا منهم القتال داخل الملعب وتمرير الكرة بشكل كثيف، وإن لم نلعب بهذا الحافز، فلن يمكننا اللعب بشكل جيد أمام منتخب قوي مثل المنتخب السعودي».