أعلن الحوثيون في اليمن امس عن استهداف سفينة شحن عسكرية أميركية بصواريخ بحرية في خليج عدن جنوبي البلاد.



وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان متلفز بثته قناة «المسيرة» الناطقة باسم الحوثيين أمس إنه «انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أميركية (أوشن جاز) في خليج عدن».



وتابع سريع أن استهداف السفينة تم «بصواريخ بحرية مناسبة»، مجددا التأكيد على أن «الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب».



وأكد المتحدث العسكري للحوثيين مجددا، أن قوات الحوثيين ستواصل «منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».



وشدد سريع على أن القوات «مستمرة في الرد على أي اعتداء أميركي أو بريطاني على بلدنا، وذلك باستهداف كل مصادر التهديد في البحرين الأحمر والعربي».