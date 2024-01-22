سحق منتخب غينيا الاستوائية منافسه كوت ديفوار بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الحسن واتارا" فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.



جاءت أهداف المباراة عن طريق إيمليو نسووى هدفين( 42 )و (73 ) و بابلو جانيت ( 75 ) جاتيك بويلا سام ( 88 ).



وبذلك تحتل غينيا الإستوائية صدارة الترتيب العام للمجموعة برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة وعدم تلقي أية هزيمة وتسجيل 9 أهداف وتلقي 3، بينما حل منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والخسارة في اثنتين وتسجيل هدفين وتلقي 5 .



وفي إطار متصل، تأهل منتخب نيجيريا الى دور الـ 16 بفوزه على غينيا بيساو 1 - صفر ضمن نفس الجولة، ورفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط ليحتل وصافة الترتيب العام وبفارق الأهداف عن المتصدر غينيا الاستوائية.



وبذلك يخرج منتخب غينيا بيساو من المنافسات رسمياً بعد تذيله الترتيب العام بدون نقاط.



سجل أوبا سانجانتي لاعب غينيا بيساو هدف المباراة الوحيد للمنتخب النيجيري بالخطأ في مرمى فريقه (37 ) .