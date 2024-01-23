تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إعداد مشروع برنامج عمل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء أمس الإثنين في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح.

وبعد الاجتماع صرح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس السعود بما يلي:



استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية الذي عقد يوم الأحد في مجلس الأمة بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح وعدد من الوزراء والنواب، والذي أكد فيه سمو رئيس الوزراء أن هناك شبه تطابق حكومي نيابي حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة، لافتا سموه إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد برنامج عملها لتقديمه إلى مجلس الأمة، معربا عن تطلعات الحكومة بأن يحظى برنامج عملها برضا الشعب الكويتي ويحقق طموحاته.



وضمن هذا السياق، أكد سمو الشيخ د.محمد الصباح خلال اجتماع مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.



وتابع بالقول: والتزاما بأحكام المادة 98 من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برنامج عمل الحكومة، وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إعداد مشروع برنامج عمل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.