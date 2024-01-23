استهدف قصف أميركي وبريطاني عدة مواقع للحوثيين في صنعاء وفي محافظات يمنية أخرى.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وأستراليا وكندا وهولندا في بيان مشترك شن ضربات إضافية ضد الحوثيين في اليمن، مؤكدةً تنفيذ جولة إضافية من "الضربات الضرورية ضد 8 أهداف للحوثيين". وتابع البيان: "الضربة استهدفت على وجه التحديد موقع تخزين تابع للحوثيين تحت الأرض ومواقع مرتبطة بقدرات الحوثيين الصاروخية والمراقبة الجوية".

من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس ان القصف سيوجه ضربة أخرى لمخزونات الحوثيين المحدودة وقدرتهم على تهديد التجارة العالمية.

واضاف: طائراتنا استخدمت قنابل بيفواي 4 دقيقة التوجيه لاستهداف موقعين عسكريين قرب صنعاء.

وطال القصف الذي وصف بأنه الأعنف قاعدة الديلمي ومعسكر الحفاء والسواد في صنعاء. واستهدفت الغارات على صنعاء منصة إطلاق صواريخ وراداراً للحوثيين، كما استهدفت غارات أميركية وبريطانية مواقع الحوثيين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، ومعسكر الجند بمحافظة تعز، بحسب قناتي "العربية" و"الحدث".

بدورها نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين قولهم إن قوات أميركية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، في أحدث تحرك ضد الميليشيا التي تستهدف حركة الملاحة في البحر الأحمر.

بدورهم، أكد الحوثيون أن القوات الأميركية والبريطانية شنت ضربات على مواقع في صنعاء وفي عدد من محافظات اليمن.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن "7 غارات أميركية وبريطانية استهدفت منطقة الحفاء وقاعدة الديلمي في صنعاء".