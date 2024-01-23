بسيناريو ولا أسوأ وحبس أنفاس ملايين المصريين حتى الثواني الأخيرة.. ضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور الثاني من كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار بعد التعادل مع الرأس الأخضر 2-2 في آخر مباريات دور المجموعات ليصل إلى النقطة الثالثة فيما رفع الرأس الأخضر رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة.

ثنائية منتخب مصر سجلها محمود تريزيغيه ومصطفى محمد بينما سجل للرأس الأخضر كل من جيلسون تافاريس وبرايان تيكسيرا.

وضمن منتخب "الفراعنة" المركز الثاني في المجموعة بـ3 نقاط بعد سيناريو جنوني بعد ان تأخر بهدف ثم العودة للتقدم 2-1 في الدقيقة 92 فيما استقبل هدف التعادل بالدقيقة 98، وفي نفس الوقت وفي المباراة الثانية من المجموعة بين غانا وموزمبيق كان منتخب غانا متقدما في النتيجة 2-0 حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، وفي الناحية الأخرى تشير النتيجة بين مصر وكاب فيردي إلى التعادل 1-1، وفي اللحظة ذاتها سجل منتخب مصر الهدف الثاني ليتقدم على الرأس الاخضر 2-1 ويسجل موزمبيق هدفين في الدقيقتين 92 و95 ويتعادل مع غانا.

ويصعد منتخب مصر في المركز الثاني في المجموعة بـ3 نقاط فقط من 3 تعادلات جميعها بنتيجة 2-2.

وينتظر منتخب مصر ثاني المجموعة السادسة التي تضم كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

ويتصدر المغرب المجموعة ب4 نقاط ويأتي بعده الكونغو الديمقراطية وزامبيا برصيد نقطتين.