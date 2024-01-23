أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن ما يشهده عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية، يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية، كونه يسهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويجنب تقلبات أسعاره.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي عبر «الڤيديو كونفرانس» خلال فعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي.



وأوضح الرئيس السيسي أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ.



واضاف ان تنفيذ مشروع مصر القومي بإنشاء المحطة النووية في الضبعة يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر، متخطيا حدود الزمان ومتجاوزا كل المصاعب.

وتابع، المشروع يضاف إلى مسيرة إنجازات التعاون المصري - الروسي.