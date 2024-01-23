استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حيث نقل لسموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لسموه حفظه الله بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والازدهار.

هذا وقد حمله صاحب السمو أمير البلاد تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.