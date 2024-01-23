خفضت شركات تحويل الأموال الرئيسية، التي يتم عبرها تحويل الاموال للسوريين وبينهم، سقف الحوالات التي يمكن للمواطن ان يتسلمها الى مليون ليرة في اليوم الواحد ما خلق مشاكل في عمليات البيع والشراء او حتى الراغبين في دفع تكاليف علاج او دراسة وغيرها من الاحتياجات التي قد تتطلب مبالغ أكبر من ذلك بكثير مع انخفاض قيمة الليرة بشكل كبير.



فقد أكد مصدر في شركة «الهرم» لتحويل الأموال انه تم تخفيض سقف التحويل اليومي إلى مليون ليرة فقط للشخص الواحد (أي ما يقارب الـ 67 دولارا بحسب سعر صرف السوق السوداء وفق موقع «الليرة اليوم»). ونقل موقع «أثر» الموالي عن المصدر أن هذا التخفيض سيكون مؤقتا ولأشهر عدة نظرا لظروف تتعرض لها الشركة (لم تفصح عنها)، وبعدها ستعود الأمور كما كانت عليه.



تجدر الإشارة إلى أن سقف التحويل اليومي للشخص الواحد كان 5 ملايين ليرة سورية.



ونقل موقع «عنب بلدي» عن مصدر آخر في شركة «الهرم» باللاذقية أن هذا القرار غير مقتصر على «الهرم».



وشكى احد المواطنين من ريف القامشلي معاناته في دفع تكاليف علاج والدته التي تعالج من السرطان في دمشق، وقال لـ «عنب بلدي» إن بعض التحاليل كلفتها نحو 15 مليون ليرة سورية، وكان من الضروري تحويل كامل المبلغ، وعندما ذهب إلى احدى شركات التحويل، قال له الموظف إن أقصى مبلغ للتحويل هو 5 ملايين ليرة سورية، وعندما رجع في اليوم التالي لتحويل قسم آخر، كان أعلى مبلغ مسموح تحويله هو مليون ليرة سورية فقط.