التأكيد على انضباط جميع الإدارات والأعمال الإدارية والمالية في «مؤسسة البترول» وشركاتها

نظمت مؤسسة البترول الكويتية ملتقى بعنوان «التميز بالقيادة» في محمية العبدلية التابعة لشركة نفط الكويت، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي، وبمشاركة كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود، ووزير الإسكان ووزير النفط الأسبق د.عادل الصبيح، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر.



واستعرض المتحدثون تجربتهم في قيادة أهم القطاعات الاقتصادية بالكويت، وهي صناعة النفط والغاز والقطاع المصرفي وقطاع البناء والإنشاء، وسردوا قصص عملهم بهدف صقل المهارات القيادية وإعداد القادة وتزويدهم بالمعرفة المطلوبة لقيادة القطاع النفطي مستقبلا.



كما التقى وزير النفط د. العتيقي عددا من نواب الرئيس التنفيذي ومديري القطاعات المختلفة في الصناعة النفطية. وقال د. العتيقي، خلال كلمته على هامش الملتقى «إنه لمن دواعي سروره وسعادته في بداية عمله وزيرا للنفط أن يلتقي في الأسبوع الأول العاملين بالقطاع النفطي، مؤكدا أن هذا اللقاء أثلج صدره».



وشدد د.العتيقي على الالتزام التام بتنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بما يتعلق بتحقيق العدالة والكفاءة وضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، والتأكيد على انضباط جميع الإدارات والأعمال الإدارية والمالية، وعدم القبول بأي شكل من أشكال من المحاباة في القطاع النفطي.



وأضاف أن العنصر البشري في القطاع النفطي بشكل عام والأعمال الهندسية خصوصا يعتبر أهم مدخل لتحقيق جميع محفزات الأداء في الأعمال الإدارية والهندسية وتحسين الجودة وضمانها والارتقاء بالعمل في مؤسسة البترول الكويتية إلى أفضل المواصفات العالمية في الأداء البشري.



وفي نهاية الفعالية قام الجميع بغرس بعض النباتات في محمية العبدلية إيمانا بضرورة التوعية بأهمية التشجير للدولة، تماشيا مع استراتيجية المؤسسة 2040 بما يعكس تعزيز الاستدامة البيئية في شتى أعمال القطاع النفطي.



يأتي هذا الملتقى ليجسد دور قطاع الموارد البشرية كشريك أساسي لكافة قطاعات مؤسسة البترول الكويتية، لاسيما أن تلك المبادرات توضح أهمية القيادة في تحويل أهداف استراتيجية 2040 إلى نتائج ملموسة وتفعل دور التخطيط والتنظيم والرقابة في تحقيق رؤية المؤسسة.