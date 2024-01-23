ترأس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف الاجتماع الاول مع عدد من قطاعات الوزارة (قطاع وكيل الوزارة وقطاع الشؤون الادارية وقطاع الشؤون المالية)، والذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات سيتم عقدها تباعا مع جميع القطاعات الادارية والفنية وذلك للاطلاع على آخر المستجدات، والاستماع لكل المقترحات التي من شأنها تطوير العمل في الوزارة.



وافتتح د.سالم الحجرف الاجتماع بكلمة رحب فيها بقياديي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مثمنا ثقة القيادة السياسية في تكليفه بتولي الحقيبة الوزارية، وأبدى الوزير دعمه وتوجيهه للقياديين والمسؤولين بالسعي قدما لتذليل العقبات والمعوقات التي تقف أمامها والحلول المقترحة لتنفيذها، مؤكدا على ضرورة استمرار الإنجاز وتطوير العمل داخل جميع قطاعات الوزارة.



كما أكد على القياديين بدعم الجهات الرقابية والعمل على تسوية الملاحظات الواردة من قبلهم وذلك لمواصلة مسيرة الإصلاح والإنجاز ودفع عجلة التنمية في البلاد.



واستهلت وكيل الوزارة بالتكليف م.مها العسعوسي بتقديم عرض حول المهام الاساسية الموكلة للقطاع والادارات التابعة له واهم التحديات التي تواجه قطاع وكيل الوزارة.



واستمر الوكلاء المساعدون لقطاعي الشؤون الإدارية والشؤون المالية بتقديم العروض التقديمية حول القطاعات ومناقشة آلية العمل المعمول بها وفقا للقوانين المنظمة لها. وحث د.الحجرف قياديي الوزارة ومنتسبيها على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وإعلاء مصلحة العمل، مع الالتزام بسرعة إنجاز الأعمال المنوطة بجميع قطاعات الوزارة وتطويرها لتكون وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مصدر فخر لكل منتسبيها، موضحا انه لن يدخر جهدا في سبيل تذليل العقبات التي تواجه الوزارة بهدف سير الأعمال كما هو مخطط لها.



وختاما، عبر د. الحجرف، عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية المتميزة من منتسبي الوزارة، متوجها لهم بجزيل الشكر على الجهود التي يبذلونها لتطوير أداء العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكل المواطنين والمقيمين.