أشاد فراج الشمري، الصحافي الرياضي ومشجع كرة قدم كفيف البصر السعودي، بخدمة التعليق الوصفي السمعي في كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 بقطر.



وأشار الشمري إلى أن البطولة أتاحت للمشجعين من المكفوفين وضعاف البصر متابعة المباريات والاستمتاع بها أسوة بغيرهم من المشجعين المبصرين.



من جانبها، أكدت م.بدور المير، المديرة التنفيذية للاستدامة والبيئة في اللجنة المنظمة لكأس أمم آسيا، ان إدراج هذه الخدمة يشكل ركيزة أساسية لالتزام اللجنة المحلية المنظمة للبطولة بتوفير تجربة تتميز بالإتاحة وسهولة الوصول لجميع المشجعين.



وشهد مونديال قطر طرح خدمة التعليق الوصفي السمعي لأول مرة، وكذلك تقديم هذه الخدمة للمرة الأولى باللغة العربية، وبناء على إرث البطولة العالمية أصبحت الخدمة متاحة مجددا بكأس آسيا، وتم تعيين معلقين متخصصين تلقوا تدريبات مكثفة من قبل اللجنة المحلية المنظمة للبطولة الآسيوية بالتنسيق مع جامعة حمد بن خليفة.



ويمكن للمشجعين الوصول الى هذه الخدمة التي تتوافر في جميع أنحاء الستاد من خلال هواتفهم المحمولة واستخدام سماعات الرأس الخاصة بهم، ويوفر التعليق الوصفي السمعي للمشجعين وصفا مفصلا لما يحدث على أرض الستاد، بما في ذلك موقع الكرة وتعبيرات وجوه اللاعبين وردود أفعالهم، وكذلك ما يحدث في المدرجات.