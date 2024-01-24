كثف المنتخب الأردني لكرة القدم من تحضيراته الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة البحرين، غدا، على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2023.



وشارك جميع لاعبي المنتخب الأردني في التدريبات، على ملعب العقلة في الدوحة، بقيادة المدرب الحسين عموتة، باستثناء نور الروابدة، بعد تعرضه للإصابة.



وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها الروابدة، إصابته بكسر في الضلع السادس، ما يؤكد غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، وابتعاده عن بطولة كأس آسيا 2023.



وتمنى الاتحاد الأردني لكرة القدم، وأسرة المنتخب الشفاء العاجل للروابدة، وعودته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.



وقد حقق منتخب «النشامى» الفوز في اللقاء الأول بالبطولة على حساب ماليزيا 4-0، قبل أن يتعادل مع كوريا الجنوبية 2-2.



ويتصدر المنتخب الأردني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية.