القاهرة - ناهد إمام



استقبل الوزير المفوض د.رائد الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية في قطاع الشؤون الاقتصادية، بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمكتبه في مقر الأمانة العامة، وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي، وكرس اللقاء لبحث آليات التعاون خلال الفترة المقبلة.



وأكد د.رائد الجبوري، ترحيبه بوفد الاتحاد، مشيدا بمسيرته الطويلة والدور الذي يلعبه في دعم القطاع الخاص والتعاون بين الحكومات في إطار التنمية الشاملة المستدامة، مشيرا إلى أن الاتحاد - ومن واقع ما عرضته رئيس الاتحاد - قد نجح في تحقيق الديبلوماسية الشعبية على المستويين العربي والدولي.



واستمع الجبوري إلى العرض الشامل الذي قدمته د.هدى يسي، حول أنشطة الاتحاد منذ تأسيسه في عام 2005، والمبادرات التي أطلقها، ومن بينها مبادرة «عشانك يابلدي ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولي» لتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية والدينية بين الدول العربية.



وأكد الجبوري شكره للاتحاد على كل المنجزات التي قدمها. وأعرب عن تمنياته بدوام النجاح والتقدم، كما عبر عن دعمه للاتحاد، وترحيبه بكل نشاط يساهم في دعم العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن التنافس الشريف بين الاتحادات المتخصصة من شأنه دعم التنمية الشاملة على المستويين الإقليمي والدولي.



وحول خطة عمل إدارة المنظمات والاتحادات العربية خلال الفترة المقبلة، أعلن الجبوري، أنها تهدف إلى المساهمة في الدفع بعمل المنظمات والاتحادات العربية قدما، تحت إشراف الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط وصولا إلى إنجاز خطة تطوير الأداء المأمولة نحو الأفضل، والعمل على حل الإشكاليات التي تعترض عمل بعض الاتحادات والمنظمات، ودعم وتعضيد وتشجيع فعاليات الاتحادات النشيطة والفاعلة.



من جانبها، قدمت د.هدى يسي، في بداية اللقاء، التهنئة للدكتور رائد الجبوري، لتوليه المنصب الجديد باعتباره من المناصب المهمة في الأمانة العامة، ويساهم مساهمة مباشرة في دفع عجلة العمل العربي المشترك إلى الأمام. وأشارت إلى أهمية اللقاء، في توثيق عرى التنسيق والتعاون بين الاتحاد وإدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية.