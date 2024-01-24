القاهرة - خديجة حمودة



حذرت مصر من مغبة استمرار الأزمة في قطاع غزة واتساع دائرة الصراع والزج بالمنطقة في سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بعواقبها بدأت تظهر ملامحها في التوترات بمنطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية.



وذكرت «الخارجية» المصرية في بيان امس أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك خلال زيارة الأول الحالية الى بروكسل على رأس وفد مصري في الاجتماع الـ 10 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.



وأوضح البيان أن التطورات الإقليمية لاسيما الأوضاع في قطاع غزة خيمت على المناقشات بين الجانبين، حيث استعرض شكري جهود مصر الحثيثة في حلحلة الأزمة الحالية التي يشهدها القطاع وضمان الإدخال المستدام لأكبر قدر من المساعدات الإنسانية له للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية هناك.



وأشار شكري في هذا السياق إلى المعوقات التي يفرضها الكيان الإسرائيلي المحتل على عملية إدخال المساعدات التي تعقد من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة الذي أصبح أغلب سكانه من النازحين، مشددا على حتمية إيجاد مسار سياسي لتسوية القضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين للوصول إلى حل شامل ومستدام لها باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



من جانبه، شدد ميشيل على أن التحديات الإقليمية الحالية أثبتت الدور المحوري والإقليمي لمصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة التي أصبحت تموج بالاضطرابات كما أثبتت كون مصر شريكا يمكن الاعتماد عليه والوثوق به في مواجهة هذه التحديات.



وفي إطار الزيارة، عقد شكري لقاء أيضا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ للتشاور بشأن تطورات التعاون الثنائي والأزمات الإقليمية الحالية.



وتطرق اللقاء بحسب البيان إلى تبادل الرؤى والتقييمات لعدد من القضايا في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة الجارية في غزة ومستقبل القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.