

بسيناريو ولا أسوأ حبس أنفاس ملايين المصريين حتى الثواني الأخيرة.. ضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور الثاني من كأس الأمم الافريقية 2023 في كوت ديفوار بعد التعادل مع الرأس الأخضر 2-2 في آخر مباريات دور المجموعات ليصل إلى النقطة الثالثة، فيما رفع الرأس الأخضر رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة، اذ سجل ثنائية مصر محمود تريزيغيه ومصطفى محمد، بينما سجل للرأس الأخضر كل من جيلسون تافاريس وبرايان تيكسيرا. وضمن «الفراعنة» بشق الأنفس وهدية من موزمبيق المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد سيناريو جنوني إذ تأخر بهدف، وهو ما كان خروجه من البطولة، ثم عاد للتقدم 2-1 في الدقيقة 93، قبل أن يستقبل هدف التعادل بالدقيقة 98، ولكن الأقدار شاءت أن تشهد نفس الدقائق خطف موزمبيق هدفين في الدقيقتين 91 و94 ليخرج متعادلا مع غانا 2-2 بعد أن تأخر 0-2 ليودعا البطولة رسميا بعد أن توقف رصيدهما عند نقطتين.



وتنتظر مصر ثاني المجموعة السادسة التي تضم كلا من المغرب والكونغو الديموقراطية وزامبيا وتنزانيا.



وخلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة، عبر المدير الفني لمصر البرتغالي روي فيتوريا، عن رضاه بالتأهل إلى ثمن النهائي. وقال «لا يهم طريقة تأهلنا، الأهم أننا صعدنا، نلعب بشكل هجومي ونبادر بمحاولة الوصول لمرمى المنافس».



وأضاف «كنا الطرف الأفضل في اللقاء الرأس الأخضر، وحاولنا هز الشباك بالعديد من المحاولات». وأشار إلى أن «مغادرة مدينة أبيدجان أمر جيد للفراعنة، حيث يخوض منتخب مصر لقاء ثمن النهائي الأحد المقبل في مدينة سان بيدرو التي تلعب فيها فرق المجموعة السادسة، حيث إن الفريق يحتاج لكسر الروتين وتغيير الإقامة». وعن إصابة محمد صلاح قائد منتخب مصر، قال فيتوريا «ليفربول تحدث في وقت مبكر مع الجهاز الطبي للفراعنة للتنسيق حول الأمر، وهو ما أدى لتضارب المعلومات»، وأضاف «صلاح تعامل باحترافية في هذه المسألة، وأيضا الجهاز الطبي لمنتخب مصر».



من جانبه، أكد أفضل لاعب في اللقاء محمود حسن تريزيغيه أنه وباقي عناصر المنتخب يتطلعون لكتابة التاريخ في كأس الأمم الأفريقية، مضيفا «أدخل سنتي العاشرة مع المنتخب المصري. بالنسبة لي، لا يوجد شيء فوق كرة القدم. إذا أراد الله ذلك، فإن جيلنا سيغادر بالكأس، لأننا نريد كتابة التاريخ».



وأوضح «لقد قدمنا كل شيء لهذا التأهل، وذهبنا للحصول عليه بشجاعتنا. لدي زملاء رائعون في المنتخب»، مؤكدا أننا «سنبدأ المرحلة الأكثر أهمية في هذه المنافسة، مباريات خروج المغلوب، مع الخبرة، سنواصل إلى النهاية، إن شاء الله».