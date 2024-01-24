

فجّرت غينيا الاستوائية مفاجأة من العيار الثقيل باكتساحها كوت ديفوار المضيفة برباعية نظيفة لتتأهل متصدرة للمجموعة الأولى بـ 7 نقاط رفقة نيجيريا بنفس الرصيد الفائزة على غينيا بيساو 1-0 ولكن فارق الأهداف لصب لصالح غينيا الاستوائية، فيما تجمد رصيد «الأفيال» عند 3 نقاط وباتت على مشارف الإقصاء، إذ تنتظر باقي نتائج المجموعات لتدخل ضمن أفضل 4 ثوالث.

وسجل أهداف غينيا الاستوائية إميليو نسوي (42 و75) منفردا في صدارة ترتيب الهدافين (5 أهداف) وبابلو غانيت (73) ويانيك بويلا (88).

وتشارك غينيا الاستوائية في النهائيات للمرة الرابعة، واللافت أن أسوأ نتائجها كان بلوغها ربع النهائي، وفي الوقت عينه بلغت نيجيريا، حاملة اللقب 3 مرات، ثمن النهائي بفوزها على غينيا بيساو المتواضعة 1-0، لكنها فقدت صدارة المجموعة لحساب غينيا الاستوائية. وقال المدير الفني لكوت ديفوار الفرنسي جان لوي غاسيه «في الحياة هناك مباريات بمنزلة الكابوس.

تلقينا هدفا قبل الاستراحة من الفرصة الوحيدة للخصم. سيطرنا على اللعب، سنحت لنا فرص ودخلنا الشوط الثاني متأخرين 0-1»، وتابع «في الشوط الثاني تكرر السيناريو، سيطرنا وحصلنا على الفرص.

سجلت الأهداف وألغيت، هذا هو السيناريو الكارثي». وأردف المدرب البالغ 70 عاما «يؤلمني رؤية اللاعبين يبكون في غرف الملابس. قدمنا كل شيء».