

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن فتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها مباراة المغرب والكونغو الديموقراطية في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في بطولة أمم أفريقيا.



وذكر «كاف» عبر موقعه الإلكتروني الرسمي امس أنه تقرر فتح تحقيق مع الاتحادين المغربي والكونغولي الديموقراطي في أعقاب أحداث ما بعد المباراة خلال مباراة المنتخبين التي انتهت بالتعادل 1-1 الأحد الماضي، حيث شهدت المباراة اشتباكات بين اللاعبين والجهازين الفنيين عقب إطلاق صافرة النهاية.



وأضاف موقع الاتحاد القاري أن «كاف» لن يصدر أي تعليق حول المباراة إلا بعد انتهاء التحقيقات.