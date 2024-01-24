بيروت ـ يوسف دياب



مَثُل الإعلامي رياض طوق أمام قسم المباحث الجنائية المركزية الذي استمع إلى إفادته في الدعوى المقامة ضده من المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان ضده بجرم «القدح والذم»، على خلفية الادلاء بتصريح كشف فيه أن القاضي سليمان «حول مبلغ مالي إلى أحد المصارف في سويسرا»، معتبرا أن سليمان «قبض سلفا ثمن قرار تعليق مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس».



وفي نهاية الجلسة، قرر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري ختم المحضر على أن يحيله الى النيابة العامة في بيروت لاتخاذ الاجراء المناسب، ولدى مغادرته قصر العدل أعلن طوق أن «النيابة العامة التمييزية نصبت له كمينا خلال جلسة التحقيق، وأن القاضي سليمان أراد إجراء التحقيق وفق رغبته». وقال «قدمت المستندات التي تثبت ما أدليت به، لجهة تحويل القاضي سليمان مبلغ 200 ألف دولار على الخارج». ودعا الصحافيين إلى «عدم المثول أمام النيابة العامة أو قسم المباحث، لأننا نعيش في دولة بوليسية».



وأفاد طوق بأنه «خلال الجلسة دخل القاضي صبوح سليمان، وحاول التدخل بالتحقيق، فأراد أن يحقق ويقاضيني، وقد رفضت حضوره وطلبت من المحامين عدم القبول بحضوره الجلسة»، لافتا إلى أن سليمان اتهمه بـ «إهانة كرامات الناس»، فرد طوق بأن «الذين قضوا في تفجير مرفأ بيروت أهم من كل الكرامات».



بدورها، صرحت وكيلة القاضي سليمان المحامية منال أحمد عيتاني، بعد انتهاء الجلسة، فأشارت إلى أنه «وبعد إجراء التحقيق في الادعاء المقدم من وكيلها بوجه رياض طوق وموقع «بيروت تايم» على خلفية قيام الأخير بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلويحه بإبراز مستند يؤكد مزاعمه تبين أن المستند يؤكد وجود نزاع قانوني بين المصرف المعني وصاحب الحساب المصرفي، ابن القاضي سليمان وهو المستشار القانوني الدولي د.أحمد صبوح الحاج سليمان لدى الأمم المتحدة في جنيف، والذي كان ينازع المصرف المعني دوليا، عبر إرسال إنذارات بواسطة مكتب محاماه سويسري، وبالنتيجة، رضخ المصرف المعني لمطالب أحمد صبوح الحاج سليمان تجنبا لأي منازعة قضائية دولية». وأكدت وكيلة القاضي سليمان أن «كل هذه الوقائع حصلت مع بداية العام 2020، وليس بعد حصول انفجار مرفأ بيروت، وحينها لم يكن القاضي سليمان يتولى مهام النائب العام العدلي في ملف مرفأ بيروت».