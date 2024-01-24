عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تجري ممارسة لشراء الأجهزة المساحية لقطاع المشاريع الإنشائية وفقا لشروط ومواصفات واردة في مستندات ووثائق الممارسة.



وقالت المصادر إن آخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن في وزارة الأشغال يوم الأحد الموافق 18 فبراير المقبل، ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد.



ولفتت المصادر إلى أن مدة تنفيذ العقد 3 أشهر ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات، مشيرة إلى أن هذه الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل العروض البديلة.



وذكرت المصادر أن الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2024.