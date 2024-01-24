في إطار جهود البنك التجاري الرامية إلى تقديم أعلى مستويات التدريب والتطوير لموظفيه بما يساهم في صقل مهاراتهم في جميع مجالات العمل المصرفي، وذلك عن طريق التعاون مع كبريات المؤسسات التعليمية المميزة، قام البنك بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع كلية «HULT» لإدارة الأعمال الدولية في دبي لغرض الاستعانة بخبرات عالمية لتطوير الكوادر الواعدة من موظفي البنك.



ويركز هذا التعاون على جانبين أساسيين، يتمثل أولا بعقد برامج تنفيذية لتنمية مهارات وكفاءات الكوادر العاملة بالبنك، وكذلك إعداد برامج متميزة في اللغة الإنجليزية تتناول العمل المصرفي ومهارات التواصل الفعال.



ومثل البنك في التوقيع على هذه المذكرة مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق العبدالله وممثلا عن «HULT» كلا من نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط روري هندريكس، وعدد من مسؤولي كلية «HULT».



وفي هذا السياق، قال صادق العبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية: يبدي البنك التجاري اهتماما كبيرا باستمرارية توقيع اتفاقيات مشتركة والبحث عن شراكات استراتيجية مع جامعات وكليات عالمية ذات سمعة كبيرة تساهم في تأهيل الموظفين بما يتناسب مع رؤية البنك وجهوده للاستثمار في موظفيه كونهم أهم أصوله.



وفي الختام، تمنى كل من مسؤولي «HULT» وصادق العبدالله أن تساهم هذه الشراكة في تطوير أساليب وإنتاجية موظفي التجاري بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء بشكل يحقق الاستفادة الكبيرة في مجالات العمل المختلفة بجميع قطاعات وإدارات البنك التجاري.